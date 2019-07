Mikayla Demaiter, modella e portiere di hockey: follower in delirio

Mikayla Demaiter è una sexy modella e giocatrice di hockey di soli 19 anni che sta facendo incetta di consensi sui suoi profili social. La classe 2000 è stata già ribattezzata il portiere più sexy del mondo e veste la maglia della squadra femminile di Bluewater Hawks. Mikayla è canadese, dell'Ontario, e ha dimostrato di non essere solo un bella ragazza ma anche brava a giocare da portiere in uno sport duro e difficile come l'hockey.

La Demiter, però, non ama solo indossare la maschera e la divisa, dato che come lavoro fa la modella con i suoi oltre 140.000 follower che stanno diventando letteralmente pazzi su Instagram visto che la sexy Mikayla ama postare sue foto in posizioni sexy e provocanti. Della ragazza si sa anche che ama molto i cani e gli animali in generale a cui dedica tempo tra la sua professione di modella, che sembra aver definitivamente scelto al posto della giocatrice di hockey, e gli studi presso l'Università del Wester Ontario. Nel frattempo, però, la sexy 19enne ama allietare le giornate dei suoi tanti seguaci con alcune foto che stanno ottenendo un grandissimo successo con una miriade di like e commenti da parte dei fan che non riescono a credere ai loro occhi.