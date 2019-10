Mila Suarez non crede all'aggressione subita da Belli e da Delia Duran

Ha fatto scalpore il racconto di Alex Belli e della sua compagna Delia Duran sulla presunta aggressione avvenuta per mano dell'ex della donna. La modella venezuelana sarebbe dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso per una slogatura al polso e per qualche ematoma ma per fortuna le conseguenze non sarebbero gravi. Tuttavia, Mila Suarez ha messo in dubbio quanto raccontato e l'ha fatto tramite alcune storie su Instagram.

La modella, ex concorrente del Grande Fratello 16, ha premesso che se il racconto corrispondesse al vero, lei sarebbe umanamente dispiaciuta per quanto accaduto. Mila Suarez però racconta di non credere a quanto riferito dai due e spiega i motivi del suo scetticismo. “ Il loro incontro è avvenuto in un tribunale per via della causa di divorzio. E secondo voi con le forze dell'ordine davanti succedeva tutto questo casino? Scusate ma faccio davvero fatica a crederci, come tante altre cose ”, ha scritto la modella giustificando i suoi dubbi.

Pare che Mila Suarez si sia messa in contatto con l'ex di Delia Duran per sentire anche la sua versione dei fatti che, stando alla modella marocchina, non corrisponderebbe a quella raccontata dalla coppia. “ Personalmente mi sento di difendere chi non usa i social network e non è in grado di difendersi da queste calunnie, come questo uomo ”, ha spiegato Mila Suarez prendendo le parti dell'uomo accusato. Fa, poi, un velato appello affinché venga data voce all'ex di Delia Duran “ così da fare distinzione fra la realtà dei fatti e le loro sceneggiature (che come avete avuto modo di vedere peccano irrimediabilmente). ”