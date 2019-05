Mila Suarez: "Ecco cosa è successo veramente con Francesca De André"

La sua permanenza nella Casa del Gf è stata piuttosto turbolenta. Francesca De André con lei ha fatto scintile, senza una reale ragione. Questa la verità di Mila Suarez la bella marocchina che appena uscita dalla Casa si è asciugata le lacrime ed ora racconta la sua versione dei fatti.

Hai raccontato che dentro a Casa un po’ tutti ce l’avevano con te. Perché?

“Francesca ci ha sempre messo del suo, inventando copioni che non esistono e mettendomi continuamente in cattiva luce agli occhi degli altri. Anche se sono dell’idea che chi si lascia condizionare dal parere altrui senza conoscere un soggetto sottovaluta la sua intelligenza”

All'inizio ti eri molto avvicinata a Gennaro tanto è vero che si parlava già di prima coppia della Casa, poi cosa è successo?

“È vero c’era parecchia attrazione tra di noi, però con il passare dei giorni mi rendevo conto che era una persona dai contenuti giovanili, o meglio, probabilmente sottovalutava la sua intelligenza al punto tale da portare in alto pensieri altrui, ma mai il suo. Ho avuto conferma di questa mia idea, durante la serata a tema peruviano, quando lui si mise a guardarmi in silenzio in un angolo, con gli occhi dell’ammirazione ma leggevo comunque in lui in disaccordo con il voler per forza credere ai pareri altrui. E in poche parole questo è quello che ci ha fatto allontanare”.

Pensi che con Gennaro sarebbe stato più facile dimenticare le tue recenti delusioni d'amore?

“Non sono abituata a rimpiazzare i miei sentimenti o le persone, trovo che sia squallido il solo pensiero. La mia ex relazione mi ha portato tanta sofferenza, al punto tale da pensare, per un breve periodo, che l’amore vero non esistesse. Però grazie alla mia forza sono riuscita a riscoprire in me la voglia di innamorarmi di nuovo, magari succederà un giorno, perché in fondo sono una donna sensibile e romantica. E poi nel mio cuore c’è la speranza e la voglia di creare una vera famiglia perciò credo ad oggi di dover ponderare bene le mie scelte”.

Pensi che la tua bellezza possa aver fatto ingelosire qualcuno nella Casa?

“Non sono solita a parlare della mia bellezza, mi reputo una ragazza normale, anche perché credo che la bellezza interiore superi la bellezza estetica, dal mio canto ti dico di non conoscere il sentimento della gelosia verso gli altri. Però penso che sia stato abbastanza chiaro che il primo motivo per il quale sono stata attaccata all’interno della Casa sia stato proprio per colpa della mia bellezza ‘esteriore’”.

Cosa è successo realmente con Francesca De André?

“All’inizio neanche io riuscivo a capirlo, dopo un po’ però ho capito che la sua gelosia e la sua cattiveria nei miei confronti avevano superato ogni limite e anche subito dopo che ero uscita dalla Casa ero ancora molto provata. Io non ho fatto nulla nei suoi confronti, solo ripetute incomprensioni rispetto a suo atteggiamento”.

Cosa ti mancherà di più del Grande Fratello?

“Di questo Grande Fratello sicuramente mi mancherà di più l’arredamento, dai colori armonici e felici, che mi trasmettevano forza e tranquillità, perché mi facevano pensare ai colori della vita”.

Ti ricordi il momento più bello che hai vissuto nella Casa?

“Sì certo che me lo ricordo, si tratta di quel forte abbraccio che mi ha dato Gennaro proprio il primo giorno che sono entrata all’interno della casa, come dimenticarlo”.

Quello più brutto?

“Non vorrei essere ripetitiva, e neanche dilungarmi troppo perché potremmo scrivere tanto a riguardo, c’è ne sono stati tanti di momenti brutti all’interno di questo percorso, sicuramente il più brutto quando mi sono sentita puntare il dito per cose che non avevo mai fatto o quando mi sono sentita isolata da persone che non ci provavano neanche a farmi aprire…”.

Oltre a Gennaro c'era qualcun altro che poteva piacerti nella Casa?

“No, nessuno ha attirato la mia attenzione”.