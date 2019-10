Milan, Conti e Martina Zanga presto genitori: "La famiglia si allarga"

Andrea Conti è arrivato al Milan nell'estate del 2017 ed è alla sua terza stagione con la maglia rossenera. L'ex canterano dell'Atalanta, però, causa un brutto infortunio al ginocchio non è stato mai disponibile e anche nella passata stagione ha disputato solo 15 partite in tutta l'annata. Fino a questo momento le sue presenze con la maglia del Milan sono 21 e al momento il titolare della corsia di destra è il collega, più giovane di due anni, Davide Calabria.

Le gerarchie, però, potrebbero anche essere sovvertite dato che da qualche giorno è arrivato Stefano Pioli al posto di Marco Giampaolo con l'ex Atalanta che vuole dimostrare di essere l'uomo giusto per la corsia di destra rossonera. La sua esperienza in rossonero, dunque, non è stata delle migliori ma Andrea anche nei momenti difficili ha avuto sempre al suo fianco la fidanzata Martina Zanga.

Della compagna di Conti si sa poco, vanta oltre 20.000 follower su Instagram ed è una ragazza semplice, una bellezza acqua e sapone. Martina è di Bergamo e ha conosciuto Andrea proprio lì, è una studentessa della Facoltà di Economia, ama gli animali e in particolar modo i cani dato che nelle sue foto postate su Instagram è ricorrente la foto di un Weimaraner. La coppia è molto affiatata e sui social ha annunciato che diventeranno genitori: "Ora possiamo svelarvi il nostro piccolo segreto… Maui (il cane), diventerà il fratellone maggiore, aiutooo!”.



