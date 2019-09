È già Milan-Inter pure sui social: le "wag" infiammano il derby

Questa sera alle ore 20:45 il Milan di Marco Giampaolo e l'Inter di Antonio Conte scenderanno in campo al Meazza per dare via all'atteso derby meneghino, uno dei più affascinanti del mondo. Le due squadre sono separate da tre punti in classifica, dopo tre giornate, con i nerazzurri a punteggio pieno dopo le vittorie maturate contro Lecce, Cagliari e Udinese. I rossoneri, invece, sono fermi a quota 6 con una sconfitta all'esordio contro l'Udinese e con le successive vittorie contro Brescia e Lecce. Il Milan vuole agganciare l'Inter che nel contempo vuole la prima mini-fuga stagionale.

In campo i calciatori daranno "battaglia", sportivamente parlando, mentre sugli spalti le wag di Inter e Milan faranno lo stesso a colpi di selfie, con i loro tanti follower su Instagram che non vedranno l'ora di commentare e di mettere like alle istantanee da loro postate. Partendo dalle lady del Milan, che gioca in casa questo primo derby stagionale, ci saranno sicuramente Paulina Procyk e Alis Rodriguez, lady Piatek e Suso due elementi di spicco della squadra di Giampaolo. Non solo, però, perché un'altra protagonista potrebbe essere Irene Gonzalez Toboso, moglie del difensore argentino Mateo Musacchio, che giocherà titolare. Erin Borini, moglie di Fabio, e Adriana Pozueco, sexy fidanzata del neo acquisto Theo Hernandez dovrebbero essere presenti sugli spalti del Meazza anche se la prima è in dolce attesa.

L'Inter ha perso la regina delle wag, Wanda Nara che ora sta incantando sugli spalti del Parco dei Principi, casa del Psg. In estate però, si è aggiunta qualità alla rosa nerazzurra e anche in quella delle wag nerazzurre: Giulia Amodio è la sexy fidanzata del centrocampista italiano del momento: Stefano Sensi. Non solo, però, perché ci sono anche due "vecchie" conoscenze come Agustina Gandolfo, lady Lautaro Martinenz e Barbora Hroncekova, fidanzata del colosso Milan Skriniar. Antonio Candreva è stato rigenerato dalla cura Conte e sugli spalti ci sarà la neo mamma e sua compagna Allegra Luna. Matteo Politano, invece, era dato in partenza a fine del mercato ma alla fine è rimasto e sta anche giocando su altissimi livelli: gli spalti del Meazza, dunque, continueranno ad annoverare anche Silvia di Vincenzo, compagna dell'ex Sassuolo.



