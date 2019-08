Miley Cyrus bacia Kaitlynn Carter sul lago di Como

Miley Cyrus, in questi giorni, è al centro del mondo del gossip. La sua separazione da Liam Hensworth dopo dieci anni di fidanzamento e appena otto mesi di matrimonio sta spopolando online, con i fan dei due che cercano di comprendere cosa sia andato storto e perché due persone che sono state insieme tanto tempo, si siano lasciate a pochi mesi dal "sì, lo voglio".

Al momento, però, Miley Cyrus è ancora più sotto i riflettori perché sembra che tra i motivi della rottura con l'attore di Hunger Games ci sia la presenza di Kaitlynn Carter, ex fidanzata di Brody Jenner con cui la cantante è stata avvistata in Italia, sul Lago di Como, negli scatti esclusivi pubblicati su Entertainment Tonight.

Nelle immagini messe online si vedono le due ragazze, una in Versace e una in Montce Swim, mentre si abbracciano e si coccolano. In una foto i volti delle due sono coperte da un cappello che sembra voler nascondere un bacio che invece appare molto più evidente in un'altra immagine, in cui Miley Cyrus bacia appassionatamente le altre.

Viene riportata anche la testimonianza di una fonte molto vicina alla cantante che ha detto: "Non stanno cercano di nascondere niente. C'erano altre persone sedute intorno alla piscina." Tra queste persone ci sono stati anche alcuni testimoni oculari che hanno voluto dare la loro impressione: "Erano chiaramente ad un appuntamento, bevevano drink, se ne stavano loro due sole. Hanno anche fatto un massaggio di coppia in hotel".

