Miley Cyrus aggredita: un fan la bacia con la forza

Giornata da incubo per Miley Cyrus che si trovava ieri a Barcellona per promuovere il lancio del nuovo album, "She Is Coming". Mentre salutava i fan che si erano accalcati per ore pur di poterla vedere da vicino, uno di loro si è fatto strada a forza tra la folla e ed è riuscito ad afferrarla e baciarla a forza.

Il tutto è successo mentre lei e il marito Liam Hemsworth si facevano strada attraverso la folla enorme per raggiungere il loro SUV e andare via. La sicurezza della popstar non è stata in grado di impedire questa incredibile aggressione molesta e Hemsworth stesso ha potuto solo staccare a forza il maniaco dalla sua Miley che, da lui presa sottoscorta mettendole un braccio attorno al collo per farle da scudo umano, è riuscita a condula in salvo, salendo sull'automobile dove i due si sono barricati dentro.

L’addetta stampa della cantante non ha al momento rilasciato alcuna dichiarazione in proposito, anche perché cos’altro avrebbe da aggiungere quando l’intero web è inondato dai tantissimi video dei fan che hanno ripreso l’incredibile scena? In attesa di scoprire l'identità di quest'uomo, che è stato fermato, ma le cui generalità non sono state ancora rese note, nelle clip lo si vede farsi largo con violenza tra i fan della cantante. Una volta giunto alle sue spalle, l'ha afferrata e strattonata verso di sé, iniziandolo a baciarla sulla bocca, mentre Miley, in preda allo shock del momento, non ha nemmeno avuto il tempo di reagire e ribellarsi perché tutto si è svolto nel giro di pochi secondi, con la security a pochi passi da lei.

