Miley Cyrus e il compleanno con il nuovo fidanzato

È una Miley Cyrus più sommessa e intima, quella che traspare attraverso il profilo Instagram in concomitanza con il suo 27esimo compleanno: un evento che la cantante ha voluto celebrare con pochi intimi e in completo silenzio. Forse a spingerla verso questa scelta è stato tutto il caos ed il chiacchiericcio degli ultimi mesi, nato dopo la separazione dall'ormai ex marito Liam Hemsworth e dopo l'avventura estiva con Kaitlynn Carter. Una serie di eventi ed emozioni che l'hanno travolta e convinta, infine, a cedere alle avance di Cody Simspon, con cui fa coppia da qualche tempo. Nonostante le voci di separazione, i due sembrano molto uniti, tanto da festeggiare insieme il 27esimo compleanno dell'artista, in compagnia di pochi fortunati e degli affetti più cari.

Miley Cyrus gets haircut from mother Tish as she celebrates 27th birthday with family and beau Cody Simpson https://t.co/XrfXxffzqb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 24 novembre 2019

Della celebrazione si sa poco: la stessa Miley ha pubblicato qualche scatto nelle Storie di Instagram, specificando che questo è stato un compleanno volutamente silenzioso, che lei non scorderà mai. Nelle poche foto che sono circolate la cantante è immortalata mentre spegne le candeline della torta e mangia accanto a Cody: lo stesso artista australiano l'ha celebrata con un video in bianco e nero attraverso il suo profilo Instagram personale. Sempre per festeggiare l'evento, Miley si è fatta accorciare i capelli da sua madre Tish, divulgando il tutto ovviamente sempre tramite le Storie di Instagram. Nella clip si vede la madre sorridere mentre, forbici alla mano, spunta la lunghezza dei capelli senza bagnarli preventivamente.

Una famiglia del tutto originale che si è stretta al fianco della 27enne per celebrarla affettuosamente, facendole trascorrere un momento sereno, circondandola con tutto il calore e l'amore che li unisce. Miley spesso ricorre alla protezione del suo clan familiare che le è sempre accanto, anche nei momenti più caotici della sua esistenza, senza giudicarla ma sostenendola e riportandola sulla retta via. La cantante ha voluto anche concentrare l'attenzione sui suoi 27 anni, un numero spesso famoso nel mondo dello spettacolo e legato al club dei 27, ovvero tutti quegli artisti morti prematuramente a quell'età, forse una citazione del tutto involontaria.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?