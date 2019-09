Miley Cyrus e Kaitlynn vivono insieme a New York. Una fonte: "Miley sta andando avanti"

“The show must go on” sembra essere il nuovo motto di Miley Cyrus. La cantante è reduce dalla separazione dal marito Liam Hemsworth, ma non sembra affatto stare male. La ex stellina Disney ha già al suo fianco un nuovo amore, la blogger Kaitlynn Carter, anche lei divorziata dopo appena14 mesi di matrimonio.

Dopo una “bollente” vacanza in Italia, Miley Cyrus e Kaitlynn Carter continuano a stare insieme nella Grande Mela e secondo quanto riportato dalla rivista People le due ragazze vivrebbero già sotto lo stesso tetto.

La cantante non ha mai voluto etichettare i suoi sentimenti: “ Per tutta la mia vita, non ho capito il mio genere e il mio orientamento sessuale. Ho sempre odiato la parola ‘bisessuale’, perché questo è come se mi mettesse in una scatola. Quando ero piccola la mia prima relazione è stata con una ragazza, sono cresciuta in una famiglia molto religiosa del sud e i miei genitori non mi capivano, ma sapevo che un giorno avrebbero cambiato idea. Anche se può sembrare molto strano io mi sento neutra, pansessuale. Non mi sento gay o etero e credo che alla sigla LGBT andrebbe aggiunta una P di pansessuale ”.

Solo un mese prima del divorzio, richiesto ufficialmente il 21 agosto, Miley Cyrus aveva specificato di non essere eterosessuale: “ Adesso ho una storia etero, ma, fisicamente, sono ancora molto attratta dalle donne. Le persone decidono di diventare vegetariane per motivi di salute o chissà che altro, ma il bacon resta sempre dannatamente delizioso ”.

E Kaitlynn Carter deve assomigliare a un “piatto prelibato”, visto che Miley Cyrus sembra aver perso la testa per lei. “ Miley sta benissimo. Lei sta andando avanti. Sembra non avere rimpianti. Adora stare con Kaitlynn ”, ha spiegato la fonte di People.

Per fortuna, il divorzio tra la cantante e Liam Hemsworth non dovrebbe essere troppo lungo e complicato: i due hanno firmato un contratto prematrimoniale e tutto dovrebbe essere già stato deciso, o quasi. Buon per Miley: presto tutto questo sarà solo un ricordo.