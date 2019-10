Miley Cyrus: "Mai stata gay, ho solo conosciuto uomini sbagliati"

Dopo essersi separata dal marito Liam Hemsworth, la popstar Miley Cyrus ha avuto una storia lesbo con Kaitlynn Carter, prima di incontrare il cantante australiano Cody Simpson a cui sembra molto legata. Domenica sera in diretta su Instagram la star ha deciso di condividere con i suoi milioni di follower alcuni consigli sull'amore, attinti dalla sua esperienza personale. Al suo fianco c’era Cody, 22 anni, ex della top model Bella Hadid.

Miley ha spiazzato tutti, passando dalle sue dichiarazioni di alcuni mesi fa di credere nella pansessualità a proclamarsi etero. I sui follower non sanno più cosa pensare, i più gentili nei commenti la considerano “ per lo meno un po’ confusa al riguardo ”. Eppure è successo tutto live su Instagram quando Miley ha spiegato di non essere affatto gay ma di aver pensato di esserlo perché fino ad allora aveva solo incontrato uomini meschini che le avevano fatto desiderare la compagnia confortante di una donna. “ Pensavo di dover essere gay a causa del presupposto che tutti gli uomini fossero malvagi " e spiegando perché le ci è voluto così tanto tempo per iniziare a uscire con Cody nonostante si conoscessero da anni, Miley ha detto: " Ero un po’ troppo hardcore per lui e le sue vibrazioni e non permettevo a nessuno di entrare in contatto con la vera me, intendo nessun uomo, perché non mi fidavo...Prima di Cody, pensavo che tutti gli uomini fossero cattivi ”.

Una frecciatina all’ex marito? Chissà. Ma non è finita qui. Miley ha invitato le sue fan a essere fiduciose sul sesso maschile perché “ non sono tutti malvagi...Ci sono bravi ragazzi, lì fuori. Dai, ragazze: non arrendetevi. Dovete semplicemente cercarli! ”, ha detto una Miley Cyrus visibilmente felice, guardando con tenerezza il suo Cody, seduto accanto a lei nel live su Instagram.