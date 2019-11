Miley Cyrus rimuove Liam Hemsworth dai social

Miley Cyrus ha messo la parola fine al suo amore con Liam Hemsworth, rimuovendolo definitivamente anche dai social: la cantante e attrice non segue più il bell'attore su Instagram. Una scelta che non è passata inosservata agli innumerevoli fan della coppia, che tanto hanno tifato per una loro riconciliazione, ora costretti ad osservare l'inevitabile separazione e distanza. I due avevano diviso una lunga storia d'amore, durata per dieci anni, per poi capitolare e scivolare verso l'incomprensione, che li aveva portati a dividersi. Miley aveva alternato una serie di storie etero e gay, assecondando i suoi sentimenti, vivendo anche una fase piuttosto agitata della sua vita fino alla riconciliazione con Liam e il matrimonio casalingo, avvenuto solo lo scorso dicembre.

Miley Cyrus unfollows her exes Liam Hemsworth and Kaitlynn Carter on Instagramhttps://t.co/Vxk4hilzbb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 5 novembre 2019

Quella che sembrava una felice conclusione dopo un lungo sali e scendi emotivo, ha riservato altri colpi scena, che hanno visto la cantate abbandonare definitivamente il tetto coniugale per gettarsi tra le braccia di Kaitlynn Carter. Una storia estiva breve ma intensa, che aveva contribuito a sancire la fine dell'amore e del matrimonio con Liam, una conclusione che aveva portato l'attore ad avviare le pratiche per il divorzio. E mentre ora Miley si fa coccolare dal giovane Cody Simpson, l'ex marito avanza con i piedi di piombo con Maddison Brown.

La decisione tardiva di rimuove dai social Liam - ed anche l'ex Kaitlynn - distrugge le speranze dei tanti fan della coppia, ancora pronti a sperare in un riavvicinamento nonostante i due siano ormai lontanissimi. Chi ancora non ha digerito il tutto è Kaitlynn Carter che, per amore di Miley, aveva lasciato Brody Jenner avventurandosi in un sentimento del tutto nuovo e inesplorato nei confronti di una donna. Sicuramente questo allontanamento anche via social non renderà felice la giovane, ancora molto innamorata della cantante. Miley però non sembra curarsi dei due ex, concentrata sulla sua carriera e sulla nuova relazione con il giovanissimo Cody, con cui ama immortalarsi postando selfie e scatti privati e con cui ha realizzato un tatuaggio personale. Nonostante tutto, la cantante sembra fare molto sul serio con il giovane fidanzato tanto da farsi accompagnare al matrimonio del fratello Braison, posando al suo fianco con la madre. Un nuovo quadretto familiare, un nuovo futuro sentimentale, un posto in famiglia un tempo occupato dall'ormai ex Liam che solo pochi mesi fa celebrava l'unione con Miley.

