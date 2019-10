Miley Cyrus torna in sala di registrazione dopo il divorzio

Miley Cyrus torna al lavoro dopo un viaggio con madre e sorella nel deserto e dopo ben due rotture sentimentali.

Come riporta il Sun, la cantante ha pubblicato tra le stories di Instagram uno scatto in cui spiega di essere tornata in sala di registrazione. La si vede appunto in studio con un notebook bianco alle spalle. Cyrus pare abbia appena rotto la sua relazione con Kaitlynn Carter, con cui aveva legato dopo la separazione dal marito Liam Hemsworth. Nello scatto, l’artista si dice ispirata e sono molti a chiedersi se siano state queste vicissitudini sentimentali ad averlo fatto.

Nell’immagine, Miley è vestita in maniera semplice, con una maglietta bianca. Non ha trucco e ha sollevato i capelli in una coda, mostrando così ai fan la sua bellezza naturale.

Lo scorso maggio la cantante ha rilasciato il primo di tre ep che ha rivelato avrebbero fatto parte del suo settimo album in studio. Quindi si ritiene che sia al lavoro sul secondo ep. Una fonte a lei vicina ha rivelato che l’artista sia tornata in studio per registrare nuova musica, perché le canzoni che aveva già realizzato sono molto lontane da come si sente in questo momento. “ Negli ultimi mesi - ha detto la fonte - sono cambiate molte cose e sarebbe strano per lei pubblicare gli ep così com’erano. Ora sta decidendo se aggiornare le raccolte con nuovi brani o iniziare qualcos’altro ”.

In questi ultimi due anni, Miley Cyrus ha lavorato duramente su questi ep insieme a Mark Ronson. Il primo, “She Is Coming” è stato pubblicato a maggio. A una settimana dalla sua rottura con Hemsworth ha rilasciato il singolo “Slide Away”, che parla appunto della loro separazione.

