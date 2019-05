Milla Jovovich: "Ho avuto un aborto d'emergenza"

Milla Jovovich ha rivelato ai fan un momento molto difficile della sua vita: quando due anni fa ha subito un aborto.

L’attrice - madre di due figlie - è entrata in un dibattito più ampio dopo l’approvazione di una legge sull’interruzione volontaria di gravidanza in Georgia, che impedisce alla donna di abortire oltre le sei settimane di gestazione, e una norma in Alabama che vieta l’aborto anche in caso di stupro o incesto. Jovovich ha pubblicato un selfie molto intimo su Instagram, come riporta l’Independent, spiegando di non essere solita trattare argomenti politici. Ma di voler comunque raccontare una delle “ esperienze più orribili ” da lei mai vissute.

Due anni fa, mentre era incinta di quattro mesi e mezzo, l’attrice ha abortito mentre era in Europa dell'Est per girare un film. “ Sono entrata in travaglio pre-termine e mi hanno detto che sarei dovuta restare sveglia per l’intera procedura - ha spiegato Jovovich - […] Ho ancora gli incubi. Ero sola e indifesa ”. Dopo l’interruzione di gravidanza, l’attrice ha affrontato una delle peggiori crisi depressive della sua vita: si è messa in pausa dal lavoro e ha iniziato a praticare il giardinaggio, riuscendo così a evitare gli antidepressivi. “ Il ricordo di ciò che ho passato e di quello che ho perso sarà con me fino al giorno in cui morirò ”, ha aggiunto.

L’interprete della saga di “Resident Evil” ha spiegato come, a suo avviso, queste nuove leggi rendano impossibile avere un aborto sicuro da parte di un medico esperto, dato che entro le sei settimane non è detto che una donna si renda conto di essere incinta. “ L’aborto è abbastanza difficile per le donne a livello emotivo già senza passarci in condizioni potenzialmente non sicure e anti-igieniche ”, ha concluso l’attrice.

