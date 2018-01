Millie Bobby Brown: abito hot per l’attrice troppo giovane

L'abito hot in seta nera con cui Millie Bobby Brown ha varcato la soglia dei Golden Globe Awards 2018 sta scaldando gli animi del popolo dei social: l'attrice è infatti considerata troppo giovane per indossare un vestito così sexy, che le ha lasciato scoperta la schiena.

Millie Bobby Brown, giovane artista di 13 anni, è la star divenuta famosa per "Stranger Things", la fortunata serie targata Netflix, e il look che ha sfoggiato all'atteso evento americano non è passato inosservato, creando scandalo e suscitando critiche e commenti negativi da parte di chi l'ha vista come una bambina vestita da trentenne