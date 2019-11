Millie Bobby Brown sposa un look più adulto, fan in choc

Millie Bobby Brown ha sfoggiato un look più inedito e adulto, suscitando perplessità tra i fan.

L’attrice protagonista di “Stranger Things” ha 15 anni e ha spesso lamentato il fatto di non essere presa sul serio. Come riporta il Sun, l’artista è intervenuta - insieme all’ex calciatore britannico David Beckham - alla Giornata Mondiale dell’Infanzia al vertice mondiale delle Nazioni Unite che si è svolto a New York. È stata molto elogiata per il suo discorso, in cui si è concentrata sul contrasto al bullismo e ha espresso il desiderio che tutti i bambini abbiano una voce.

I fan hanno però messo in risalto lo stile di Millie, commentando sui social network. Alcuni hanno affermato che il suo look "à la Sarah Palin" la facesse sembrare molto più matura - quasi una venticinquenne: l’attrice ha indossato un tailleur scozzese e un paio di occhiali con una montatura molto discreta.

Millie Bobby Brown ha evidenziato come fosse felice di ripercorrere le orme del suo idolo, Audrey Hepburn, che si rivolse ai leader mondiali per l’adozione da parte delle Nazioni Unite della convenzione sui diritti dell’infanzia. Millie ha detto di aver coronato “ un sogno ” e di aver avuto la possibilità di spiegare a tutti che “ i bambini contano ”.

Naturalmente l’attrice si è concentrata anche sulla questione del bullismo, un problema di cui soffre in prima persona, come spesso accade a chi è esposto mediaticamente. “ Voglio parlare - ha detto - di un problema che è molto personale per me. Qualcosa che così spesso passa inosservato - ma provoca una vera sofferenza. Bullismo. […] Come David [Beckham], sono stato molto fortunata nella mia vita. Non do nulla per scontato. Ma so anche come ci si sente a essere vulnerabili. A scuola, sono stata vittima di bullismo da un gruppo di studenti. Ricordo di essermi sentita impotente, la scuola era un posto sicuro, ma dopo avevo paura di andarci. […] Sono stata fortunata. Con l'aiuto dei miei amici, della mia famiglia e delle persone intorno a me, sono stata in grado di superare questi sentimenti negativi e riprendermi il potere. Ma milioni di bambini non sono così fortunati. Stanno ancora lottando nell’oscurità. […] Lottare con la paura. Con l’insicurezza. Il bullismo e le minacce online non sono mai innocui. Mai solo parole. Mettono a rischio la salute mentale dei bambini. Provocano stress ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?