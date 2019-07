Millie Bobby Brown: "Vorrei essere cresciuta negli anni '80"

Alla vigilia del rilascio della terza stagione di “Stranger Things”, Millie Bobby Brown ha raccontato di quello che pensa degli anni '80.

La serie cult di Netflix è infatti ambientata in quegli anni e l’attrice ha dichiarato che avrebbe voluto essere una ragazzina di quell’epoca. Come riporta l’Indian Express, Brown ha spiegato di apprezzare molti aspetti di quegli anni, in particolare la libertà che avevano i giovanissimi.

“ Sono sempre molto gelosa di chiunque sia nato negli anni ’80 - ha detto la giovane attrice - Avevano così tanta libertà. Potevano inforcare la loro bicicletta nel vicinato. Oggi non posso neppure allontanarmi troppo da casa, neppure prima di Stranger Things potevo farlo, perché è pericoloso ”.

L’attrice ha spiegato di apprezzare molto la musica dell’epoca, grazie alla serie ha conosciuto anche David Bowie. Nella colonna sonora del telefilm è infatti compreso il brano “Heroes”, ma c’è anche tanta musica dei Clash, dei Duran Duran, di Cindy Lauper e così via. Tra le cose che Millie ama degli anni ’80 ci sono anche i vestiti, per via dei colori sgargianti, e i look con le pettinature cotonate, nonché le lattine di Coca Cola. In occasione dell’uscita della terza stagione, l’azienda sta rilanciando una versione della bevanda che circolò solo nell’estate del 1984: una versione più dolce per fare concorrenza alla Pepsi, che tuttavia non ebbe grande mercato, tanto che il pubblico chiese il ripristino della ricetta tradizionale.

A proposito di look, Millie Bobby Brown ha raccontato di non amare outfit troppo da adulta e di preferire le sneakers a diamanti e perle, perché vuole comportarsi come una quindicenne qual è, non come una venticinquenne. “ La gente - ha aggiunto - non sembra pensare che io abbia un’infanzia ma la mia vita a casa è piena di dolci cotti e bruciati, di passeggiate al parco con mia sorella minore Ava e di nuotate. Ho tre cani e un gatto, mi piacciono molto gli animali. Mi dedico anche ai compiti ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?