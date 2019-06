"Il mio matrimonio era diventato una finzione". Brad Pitt rompe il silenzio sulla storia con Jennifer Aniston

Si sono separati nel lontano 2004 spezzando il cuore di centinai di fan. Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati una delle coppie più amate di Hollywood, purtroppo però l’amore tra i due non è durato ed entrambi hanno preso strade diverse. Tutto è cominciato perché Brad Pitt avrebbe tradito la Aniston sul set di "Mr & Mrs Smith" con Angelina Jolie. Ma secondo le ultime rivelazioni che sono emerse, non sarebbe stato solo il tradimento il motivo del divorzio fra i due.

Come ha riportato Grazia, Brad Pitt in una recente intervista sarebbe tornato a parlare del rapporto che ha avuto con la Aniston, raccontando alcuni retroscena. "All’epoca ero diventato una persona noiosa. Volevo vivere una vita più interessante".

Lo stato d’animo dell’attore sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. "Ero arrivato a un punto tale che volevo girare film in cui la vita del protagonista fosse interessante, perché io in realtà non avevo una vita meravigliosa – afferma Brad Pitt -. Il mio matrimonio con Jennifer era diventato una finzione. Sì, lei era una donna incredibile, generosa ed esilarante, ma non mi ha regalato quel guizzo in più che ho cercato in una relazione. Ora però siamo grandi amici, abbiamo superato ogni cosa".

Brad Pitt si è poi sposato con Angelina Jolie ma anche quel matrimonio non è stato così tanto felice dato che, attualmente, sta affrontando diversi problemi con la causa di divorzio.