"Mi faccio un sedere così con lo sport: ecco il mio lato b tutto naturale"

Icona di moda, stile e trasgressività. Justine Mattera di recente ha riscoperto la sua femminilità e, più volte, ha messo in mostra la sua fulminante bellezza sui social, con scatti e foto decisamente hot. Intervista di recente a "I Lunatici", la trasmissione di Radio 2 di Roberto Arduini e Andrea di Ciancio, segnalata da Dagospia, la showgirl ha rivelato tutta se stessa senza nessun freno inibitorio.

"Provo a fare cose diverse, provo a evolvere, a fare delle foto interessanti. La gelosia di mio marito? Ormai siamo arrivati a un punto in cui si rende conto che fare certe foto sui social per me è un lavoro – esordisce -. Sono foto professionali, belle, non c'è niente di male. Sono stati i suoi amici a dirgli di pensare a cosa avrei potuto fare dietro le quinte di quelle foto". Durante l’intervista, Justine Mattera racconta anche il suo rapporto con l’universo femminile. "Alcune non mi capiscono, all'improvviso tendono a pensare che io sia una ruba mariti, ma poi sono molto alla mano, sono una simpaticona, quando mi conoscono capiscono che sono veramente pro-donna".

48 anni e non sentirli e, per restare così in forma, la Mattera afferma che si prende molto cura del suo corpo. "Tutto naturale. Non c'è trucco. Gli haters? Se uno esagera cancello il commento e la persona, se le critiche sono nei limiti mi faccio una risata – aggiunge -.Una volta mi è capitato di conoscere di persona uno che mi aveva insultato. Quando mi sono presentata si è fatto piccolo piccolo". E sul suo primo bacio? "Avevo 5 anni. Ho portato questo ragazzino nel guardaroba per dargli il primo bacetto. Ero precoce".