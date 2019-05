Miriam Leone senza reggiseno sui social

Miriam Leone, questa notte, sarà ancora di più nei sogni di migliaia di persone e di fan. Infatti, poche ore fa l'attrice e conduttrice ha pubblicato uno scatto in cui appare in tutta la sua prorompente freschezza e bellezza, ma senza un accessorio fondamentale per una donna.

Miriam Leone e la foto senza reggiseno

Miriam, nello scatto, ha gli occhi chiusi e il viso rivolto verso il sole e il vento che sembrano accarezzarla. Miriam appare semplice, spensierata, in relax durante una vacanza sul lago di Garda. La Leone ha accompagnato la foto con queste parole che ben descrivono il suo stato d'animo: "Quando ho bisogno di ricaricarmi, di ritrovare energia e benessere, il mio sorriso e il mio equilibrio, torno qui, in questo luogo magico sul lago di garda che amo…” .

La cosa che rende ancora più bella questa foto è che risulta evidente che è stata fatta senza alcun intenzione di mostrarsi provocante e sensuale. Ma, ovviamente, non si puo' fare a meno di notare l'importante dettaglio mancante. Dettaglio che scatena i commenti dei fan. I commenti che accompagnano la foto sono di ogni genere, dai più gentili ai più espliciti. Ad esempio c'è chi, come la collega attrice Laura Chiatti dice: "Sei un qualcosa che non appartiene a questo mondo". Oppure chi, come Federico Foddis domanda: "Ma non sei ancora diventata patrimonio dell'Unesco?".

Ma, forse, uno dei commenti più riusciti e simpatici è quello di Ilenia Lazzarin volto storico della serie Un Posto al Sole: "Abbi pazienza, ti ritengo una delle attrici più belle , eleganti e di classe del panorama attuale… ma che poi mio marito metta i likes a tutte le tue foto, me le mandi nel gruppo e mi scriva 'che bella puledra' mi sembra anche eccessivo… allora visto che lui non posso biasimarlo, e poi non capirebbe… tu puoi essere meno bella/perfetta/stupenda? Grazieeee!"

