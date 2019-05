Miriam Leone fa il boom di like sui social

Miriam Leone, attrice ed ex Miss Italia, ha incantato i presenti al Festival di Cannes e non solo. La bella siciliana, originaria di Catania, ha fatto impazzire i suoi follower su Instagram pubblicando una foto in constume da bagno nella quale risalta il suo seno. Ovviamente i commenti dei fan sono piovuti a centinaia.

Miriam Leone e lo scatto riscalda gli animi

Nella foto pubblicata su Instagram, Miriam indossa un costume intero a righe orizzontali bianche e blu ed un cappello di paglia con una tesa molto larga che oscura quasi completamente il suo splendido volto. La Leone si trova su un pontile e da le spalle ad un mare cristallino con in lontananza alcune colline ricoperte di caratteristica vegetazione mediterranea. Un vero e proprio paesaggio da sogno.

Ma anche se si trova in Francia, Miriam non dimentica di esaltare le suo origini italiane. Infatti, sotto lo scatto pubblicato sul social network ha inserito la frase: “Viva la pastasciutta forever and ever..”. Il costume intero indossato ha una scollatura decisamente generosa tanto da scoprire quasi interamente il seno della bella attrice che, in effetti, appare più ‘florido’ del solito.

La foto, in poche ore, ha totalizzato qualcosa come 140.000 like. Anche perché Miriam ha un'eleganza mai volgare o scontata. Lo stile inconfondibile di una donna di gran classe. Su Instagram sono circa 830 mila le persone che la seguono e che ogni giorno la ricoprono di complimenti per la sua bellezza e professionalità. Una bellezza acqua e sapone, la sua, che emana una notevole sensualità. Occhi verdi grandi e profondi, pelle chiarissima e capelli ramati: caratteristiche estetiche che danno alla sua avvenenza un tocco particolare, fuori dal comune. Infatti, uno dei tanti fan le ha scritto: "Beato chi ti fa le foto".

