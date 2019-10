Miriam Leone versione Eva Kant è mozzafiato

Miriam Leone inedita, bellissima, come nessuno l'ha mai vista. È una delle più amate e apprezzate Miss Italia degli ultimi anni ma non ha compresso la sua carriera limitandosi a essere solo una reginetta di bellezza. Ha lavorato e ha studiato per conquistare posizioni importanti nel mondo dello spettacolo, fino ad arrivare al cinema. In queste settimane è impegnata a girare Diabolik, riadattamento dell'iconico fumetto di Angela Giussani.

Chi poteva essere se non la statuaria Eva Kant? Miriam Leone sarà la coprotagonista del film che in queste settimane è in corso di produzione e che vede Luca Marinelli nei panni dell'indomito Diabolik e Valerio Mastrandrea in quelli dell'ispettore Ginko. Il film verrà girato in diverse location del nostro Paese, adattamento delle avventure dei fuorilegge più amati della fumettistica italiana. La produzione del film ha già girato le scene tra le montagne valdostane, in particolare quelle girate tra Courmayeur e Aosta e in queste settimane sono previsti i ciak di Milano, Trieste e Bologna. Le location dovranno sostituire la mitologica Clerville, ossia la città in cui si muovono Diabolik ed Eva Kant nelle loro fughe a bordo di rombanti Jaguar.

Nelle foto condivise dal settimanale Chi, che è riuscito a ottenere alcuni scatti dal set, si vede Miriam Leone con l'inconfondibile chignon alto e biondo che contraddistingue Eva Kant. Nelle immagini pubblicate, Miriam Leone non ha la tuta nera, un altro segno distintivo della compagna di Diabolik, ma indossa un sexy abito da sera molto scollato. Probabilmente la donna è impegnata in un'azione diversiva con Ginko mentre il suo uomo è in missione e lei distrae le attenzioni dell'investigatore. Il biondo dona alla bella Miriam, che non aveva mai finora fatto un cambio di capelli così radicale. Per esigenze di copione questo e altro, ma forse dietro questa decisione si nasconde anche un cambiamento nella vita privata dell'attrice?