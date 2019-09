Miriana Trevisan parla della compagna del suo ex: "Serena? Non la conosco..."

Lo scorso lunedì sera è stata trasmessa la seconda puntata consecutiva della seconda edizione di Temptation island vip, il format di Canale 5 che ha ad oggi visto la coppia di fidanzati formata da Pago e Serena Enardu vivere alcuni momenti difficoltà, alla luce dei quali in molti prevedono che a breve si possa assistere ad un'uscita del tutto anticipata della coppia in questione, dal docu-reality sui tradimenti. E sul conto dei due summenzionati piccioncini, Pago e Serena, che allo stato attuale sembrano essere proprio sull'orlo di una crisi d'amore, ha speso alcune dicharazioni l'ormai ex compagna di Pago, Miriana Trevisan. "Pacifico è un uomo adulto e qualsiasi cosa accadrà durante il programma saprà come gestirlo al meglio- ha infatti dichiarato sul suo ex, Miriana, in un'intervista concessa a Novella 2000-. Si sta comportando in modo elegante". Queste ultime sono alcune delle parole spese dalla Trevisan sul conto dell'ex, Pacifico Settembre in arte Pago, che ha recentemente preso parte al cast ufficiale del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

"Prima di partire ha parlato con il nostro piccolo Nicola -ha aggiunto Miriana, alludendo al rapporto maturato nel tempo tra Pago e il loro bambino, Nicola- spiegandogli che avrebbe partecipato a un gioco televisivo e non avrebbe avuto con sé il cellulare. Ho apprezzato questo suo gesto rassicurante". E non finisce qui, perché sul conto dell'attuale compagna di Pago, Serena Enardu, la Trevisan ha sentenziato: "A dire la verità non ho mai conosciuto questa donna, l’ho solo intravista e non mi permetto di giudicarla. Quando mio figlio è in vacanza in Sardegna sta con sua nonna e anche quando ci sono andata io non l’ho mai incontrata".