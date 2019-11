Miss Italia 2019 ha una nuova fiamma (e non è Eros)

Dopo essersi aggiudicata la vittoria di Miss Italia 2019, la neo eletta "più bella d'Italia" dagli occhi verde mare fa di nuovo parlare di sé. A riportare Carolina Stramare al centro del gossip è uno scoop lanciato da Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, che ha reso note delle indiscrezioni sul presunto nuovo flirt della modella.

I paparazzi di Chi hanno beccato la trionfatrice dell'ottantesima edizione di Miss Italia, mentre quest'ultima era in dolce compagnia con un ex volto del dating-show di Maria De Filippi. "Altro che Eros Ramazzotti! -si legge in un post di @gossipetv, che ha ripreso la notizia lanciata dall'ultimo numero di Chi -. Il nuovo fidanzato di Carolina Stramare è l'ex tronista di Uomini e donne, Mattia Marciano. Carolina ha lasciato di recente il fidanzato Alessio".

La modella Stramare (classe 1999), che, ancor prima di vincere l'ultima edizione di Miss Italia condotta da Alessandro Greco, era già Miss Lombardia, ha recentemente detto addio al suo ex, dopo 8 mesi di unione. E l'ex protagonista di Uomini e donne nonché dentista napoletano, Marciano (classe 1991), è stato lasciato pochi mesi fa da Viktorija Mihajlovic, figlia dell'allenatore di calcio Sinisa. "I due stanno insieme da circa un mese e non fanno nulla per nascondere il loro amore" si legge, ancora, tra le indiscrezioni che Chi magazine ha riportato a corredo di una foto, in cui Carolina Stramare appare in atteggiamenti complici con Mattia Marciano.

E sulla notizia in questione, che vede Carolina fare coppia con Mattia, non mancano i commenti del web. "Non era Eros Ramazzotti? Boh, sempre che si devono avvicinare al mondo di Uomini e donne, boh", ha scritto con tono polemico un utente. "Subito si amano, subito si lasciano e subito si sostituiscono" è il messaggio al vetriolo riportato da un altro utente. Per i due ragazzi, oltre ai commenti critici, si leggono tuttavia anche parole di supporto: "Belli insieme, mi piacciono". Insomma, alla luce dei primi commenti spesi sul gossip del momento, la presunta neo coppia vip sembra dividere l'opinione del web.

Carolina Stramare regina di gossip, dopo Miss Italia 2019

In una recente intervista concessa a Diva e donna, dopo la vittoria conseguita a Miss Italia, Carolina Stramare aveva confidato di volersi dedicare solo a se stessa per un po' e non si era risparmiata neanche sul conto dell'ex fidanzato storico, Alessio: "Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”.

Da parte della Stramare, è giunta inoltre, tra le sue ultime Instagram story, la smentita del rumor che la vedeva protagonista di un flirt con Eros Ramazzotti. "Volevo evitare di trattare questo argomento -ha fatto sapere ai follower, Miss Italia 2019-, perché credevo non fosse necessario, ma ora ho letto un articolo che diceva che nessuno ha smentito e ‘quindi chi lo sa’. Lo so io e ve lo dico io, se vi va (sorride, ndr) […] Eros mi scrisse il giorno successivo alla proclamazione (Carolina allude al giorno successivo a quello in cui ha vinto Miss Italia) congratulandosi e io lo ho ringraziato.”

