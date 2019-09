Miss Italia, tra gaffe e commozione: Carolina Stramare vince la kermesse dopo il ripescaggio

Può dirsi una serata al cardiopalma, quella che ha incoronato la ragazza più bella del Bel Paese al concorso di bellezza di Miss Italia. Segni distintivi: alta 179 cm, mora, occhi verde mare. A trionfare a Miss Italia 2019 è stata la 20enne Carolina Stramare. Ripescata dalla giuria delle Miss rappresentata dall'iconica e intramontabile Gina Lollobrigida, è arrivata a Jesolo dove è riuscita a battere tutte le sue compagne d'avventura grazie al televoto del pubblico da casa, che ha decretato, per la prima volta nella storia del concorso senza alcuna interferenza del voto delle giurie tecniche, la più bella. Non è solo bella, però, perché la neo Miss Italia, Carolina, è diplomata al liceo linguistico e studia presso un corso di formazione di grafica e progettistica all'Accademia di Belle Arti di Sanremo. La giovane modella, classe 1999, ha battuto in finale la seconda classificata Serena Petralia proveniente da Taormina e la terza classificata Semvi Tharuka Fernando nata a Padova ma figlia di genitori cingalesi, per la quale non sono mancate polemiche su attacchi razzisti.

Miss Italia torna in Rai

La kermesse condotta da Alessandro Greco è giunta quest'anno alla sua 80° edizione, segnando il suo ritorno in casa Rai dopo essere stata trasmessa su La7. La Miss entrante, già Miss Lombardia, è nata a Genova e vive da tempo a Vigevano. La diretta dello scorso venerdì 6 settembre è durata all'incirca 4 ore. Una puntata lunga, dedicata all'ottantesimo anniversario del concorso di bellezza più ambito d'Italia ancora oggi, nonostante il "Time's up", ovvero il nuovo movimento che muove le donne di tutto il globo a rivendicare la bellezza di essere una donna, a prescindere dalle proprie qualità meramente estetiche. A far discutere sull'ultima edizione della celebre kermesse sono state alcune gaffe del conduttore, Alessandro Greco, che in diretta non è riuscito a ricordare i nomi alcune concorrenti Miss, e un video che sta facendo incetta di like, commenti e condivisioni su Twitter, che mostra una miss mentre si lascia andare a movenze goffe nello studio di Miss Italia 2019. Non aggregante è stato il momento televisivo che ha visto la conduttrice Rai di Storie italiane, Eleonora Daniele, intervistare la madre di Giordana Di Stefano, la giovane che è venuta a mancare dopo 48 coltellate ricevute dall'ex convivente. In molti, tra gli utenti sui social, ritengono che l'intervista sul femminicidio in questione fosse fuori luogo, rispetto al contesto della gara.