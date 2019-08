Miss Italia, la patron Mirigliani dispiaciuta per il "no" della Clerici: "Non è un concorso morto"

La patron di Miss Italia, il format che a breve verrà trasmesso su Rai 1, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ormai ex conduttrice de La prova del cuoco. Nel corso della presentazione in esterna avvenuta lo scorso 9 luglio, Antonella Clerici era risultata assente dai nuovi palinsesti previsti per la Rai nell'anno 2019/2020. Una notizia quest'ultima a cui è seguita l'indiscrezione della proposta giunta alla Clerici di condurre l'ottantesima edizione in arrivo di Miss Italia. E la rumoreggiata offerta in questione è stata confermata dalle ultime affermazioni riportate da Patrizia Mirigliani, la quale si è detta delusa del "no" secco ricevuto dalla Clerici.

"Mi è dispiaciuto molto che Antonella si sia tirata indietro, sarebbe stata un’ottima conduttrice", queste sono solo alcune delle parole rilasciate dalla Mirigliani a Spy magazine, a cui la patron della nota kermesse di bellezza ha concesso un'intervista esclusiva. La Mirigliani ha poi parlato del trasferimento di Miss Italia avvenuto da La7 alla Rai: "Le trattative per tornare in Rai sono state effettivamente complicate, come lo sono sempre quando c’è un cambiamento, ma se qualcuno ha provato a bloccare tutto non lo so e neanche lo voglio sapere. Questo per me è un momento di grande felicità, vorrei lasciare le polemiche alle spalle".

"Miss Italia non è morta"

La patron della kermesse di bellezza, tornata in casa Rai, ha replicato anche a chi ritiene che il concorso di Miss Italia sia in parabola discendente e quindi un format démodé, non più al passo coi tempi: "Mi viene da sorridere. Miss Italia lo davano per spacciato già negli anni ’60 e ’70. È vero, però, che Instagram ha cambiato i parametri di bellezza, i reality hanno offerto nuove opportunità, la globalizzazione ha complicato il concetto di ‘ragazza della porta accanto’. Eppure questo non è un concorso morto e continua a raccontare i cambiamenti delle donne e rimane una vetrina importante e qualificata per parlare di bellezza".

