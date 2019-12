La Miss Mondo 2019 è della Giamaica e ha appena 23 anni

Nell’edizione numero 69 di Miss Mondo 2019, che si è svolta nella serata di sabato 14 dicembre all’Excel Center di Londra, a conquistare il titolo di donna più bella è stata una giovane ragazza della Giamaica. Ha 23 anni e si chiama Toni-Ann Singh. È una psicologa ma è anche una modella. Già Miss Giamaica, ha trionfato alla competizione di Miss Mondo stupendo tutti con il suo sorriso, la sua bellezza e grazie ai suoi ideali.

La giovane che si è laureata alla Florida State University non è riuscita a contenere la gioia per il grande traguardo raggiunto, tanto è vero che dopo l’incoronazione, è scoppiata in un pianto liberatorio e ha lasciato al mondo dei social i ringraziamenti per l’ambito riconoscimento. "A quella bambina di St. Thomas, in Giamaica e a tutte le ragazze di tutto il mondo voglio dire: per favore, credi in te stessa. Sappi che sei degna di realizzare i tuoi sogni – scrive la vincitrice -. Questa corona non è mia ma è tua. Ricordati che hai sempre uno scopo".

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world - please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi — Toni-Ann Singh (@toniannsingh) December 14, 2019

Molti sono i progetti che la nuova Miss Mondo ha in mente e che spera di poter realizzare, come ha rivelato ai giornalisti dopo l’incoronazione. Sogna di iscriversi alla facoltà di medicina, di proseguire con gli studi e di perseguire nei suoi ideali di giovane sognatrice. Tori-Ann sa di rappresentare una generazione di donne che stanno spingendo il mondo verso il cambiamento e anche lei vuole dare il suo contributo. Per arrivare alla vittoria, Tori-Ann è riuscita a scalzare le avversarie grazie alla sua bellezza e alle sue doti nascoste. Durante la finale ha eseguito un pezzo di "I Have Nothing", celebre canzone di Withney Houston.

Dopo di lei si sono classificate Miss Francia e Miss India. Singh è stata premiata dalla vincitrice dello scorso anno, la messicana Vanessa Ponce de Leon. Sul podio non è la prima volta che arriva una donna di colore e soprattutto della Giamaica. È accaduto nel 1963, nel 1976 e nel 1993. Per la vincitrice si prospetta un futuro radioso, ma sicuramente, per ora il mondo dello spettacolo può aspettare. Prima gli studi e poi il piacere.