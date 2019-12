Miss Universo 2019 è sudafricana: "Fiera della mia identità"

Si è svolta ad Atlanta negli Stati Uniti, nella notte fra l’8 e il 9 dicembre, la cerimonia di incoronazione di Miss Universo 2019. Un evento molto importante che finisce sempre per catalizzare su di lui l’attenzione da parte della stampa e del pubblico. L’edizione di quest’anno ha visto trionfare una modella di colore, la prima del suo Paese a salire sul trono di Miss Universo 2019.

La ventiseienne Zozibini Tunzi ha ricevuto la corona di donna più bella di tutto l’universo ai Tyler Perry Studios della città di Atlanta. La giovane vince l’edizione numero 68 della kermesse a cui hanno partecipato più di 90 giovani aspiranti concorrenti. La modella ha sbaragliato le sue avversarie grazie al suo bellissimo sorriso. Al secondo posto sono finite Madison Anderson (Miss Portorico) e Sofia Aragòn (Miss Messico) che guadagna il terzo posto. A incoronare Tunzi ci ha pensato Catriona Gray, vincitrice dell’edizione dello scorso anno.

Una modella ma con un cervello. A Miss Universo 2019, Zozibini si è presentata come una donna fiera delle sue origini sudafricane, laureata in Management ed è un’attivista contro la violenza di genere. E inoltre è la prima donna del suo Paese a vincere un titolo di questa portata dopo che, lo scorso agosto, è stata incoronata Miss Sud Africa. Non ama i capelli lunghi, infatti durante le sfilate, ha indossato una parrucca. Poco dopo l’incoronazione ha affidato ai social la sua felicità per un riconoscimento così importante. "Spero che la mia vittoria possa ispirare le persone a essere se stesse e non compromettere mai la propria identità- afferma la Miss -. Stasera sono molto felice perché è stata aperta una porta e io sono contenta di averla attraversata. Possa ogni bambina che ha assistito a questo evento credere sempre nel potere dei sogni".

La corona del 2019 è stata ribattezza "Potenza dell’Unità". È stata realizzata con oro 18 carati e con oltre 1770 diamanti. Il disegno rappresenta l’unità delle donne in tutti e sette i continenti. Un’edizione del 2019 di Miss Universo che è balzata agli onor di cronaca anche per un proverbiale capitombolo della modella francese Maeva Coucke che, tradita dai tacchi a spillo, è caduta rischiando anche una brutta frattura. Per fortuna, subito dopo, la paura è rientrata e la modella ha persino ironizzato su quello che è accaduto.