La modella serba Nina Senicar aspetta un figlio

La stupenda modella di origine serbe, Nina Senicar, sta vivendo la più bella stagione per un donna: è in attesa di un figlio. Per la modella, il futuro nascituro, è il primo figlio, ed attualmente attraversa lo stadio intermedio della gravidanza, essendo al suo quinto mese. La notizia scoop è trapelata da indiscrezioni gossip, poiché la Senicar è un personaggio noto al grande pubblico. Infatti, negli anni passati la bellissima serba è stata protagonista nel ruolo di valletta in diversi programmi televisivi cult. La Senicar, a suo tempo, balzava spesso sulle copertine dei giornali di cronaca rosa per le sue vicende private. La modella in passato ha intrecciato una relazione con il noto conduttore italiano Ezio Greggio.

Nina Senicar ha lasciato l'Italia, Paese che le aveva offerto molto in termini di popolarità, trasferendosi in America nel 2012, nella città di Los Angeles. In tale magnifica città l'ex velina ha ricominciato una nuova vita, dedicandosi professionalmente alla carriera di attrice. La modella, inoltre, a Los Angeles ha incontrato l'uomo ideale con il quale ha intrecciato una relazione solida, scegliendolo come padre per suo figlio. Il compagno di cui la Senicar è innamorata, si chiama Jay Ellis, un artista affermato, svolgendo anch'egli la professione di attore. La relazione d'amore tra l'affascinante Senicar e l'attore americano Jay Ellis è scoppiata nel 2015, data in cui la coppia decise di presentarsi in pubblico, ufficializzando la loro unione. La storia intima tra la modella e l'attore perdura ormai da tempo, pertanto, i due hanno deciso di stabilizzare ulteriormente il rapporto di coppia concependo un figlio insieme. La decisione di procreare un figlio scaturisce da un sentimento d'amore che è alla base del loro legame.

La carriera che Nina Senicar aveva costruito in Italia negli anni passati è stata abbastanza brillante. La modella serba partecipò nel 2010 alla settima edizione dell'Isola dei Famosi, ma venne eliminata nel corso delle puntate. La showgirl ha ricoperto il ruolo di valletta in numerose trasmissioni televisive dell'emittente Mediaset, al fianco di importanto conduttori del piccolo schermo della tv nostrana. In seguito è stata interprete in due produzioni cinematografiche: Napoletans e Dark Ressurection - Volume 0. Inoltre su Rai 1 condusse un programma accanto al popolare cantante Pupo. Attualmente in America svolge esclusivamente l'attività artistica di attrice. La coppia, al momento, sta vivendo una grande gioia attendendo il lieto evento. Chissà se la coppia presenterà pubblicamente la piccola creatura in arrivo, per acquietare la curiosità dei loro ammiratori.