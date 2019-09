La moglie di Alec Baldwin incinta del quinto figlio: "Dopo l'aborto sono così felice"

" Quando hai avuto così tanti bambini: sei minuti di gravidanza sembrano sei mesi ", con queste parole Hilaria Baldwin, moglie dell'attore americano Alec Baldwin, ha informato i suoi follower di essere nuovamente incinta. Dopo quattro bambini e un aborto spontaneo, avvenuto la scorsa primavera, la famiglia Baldwin sta per allargarsi nuovamente e la pancia pronunciata della donna ne è la prova evidente. In realtà la moglie dell'attore aveva svelato la lieta notizia qualche giorno prima, sempre attraverso Instagram, pubblicando il suono di un battito cardiaco.

" È ancora molto presto - scrive Hilaria in un post social - ma abbiamo scoperto che c'è una piccola persona dentro di me. Il suono di questo cuore forte mi rende così felice, soprattutto a causa della perdita che abbiamo sperimentato in primavera ". Agli inzi del mese di aprile, infatti, la donna aveva annunciato, sempre via social, dell'aborto spontaneo in corso. Un momento drammatico arricchito da particolari che avevano attirato l'attenzione di media e pubblico in tutto il mondo. Oggi, a distanza di poco tempo, la famiglia Baldwin torna a sorridere per il lieto evento, anche se Hilaria chiede privacy e discrezione: " Vogliamo condividere queste notizie perché siamo eccitati e non vogliamo nascondere la gravidanza. Questi primi mesi sono difficili per stanchezza e nausea ... e non voglio fingere di stare bene. La mia unica richiesta è che i media non mandino paparazzi a seguirmi o acquistino foto di paparazzi indipendenti, incoraggiandoli quindi. Voglio rimanere in pace in questo periodo molto precoce della mia gravidanza ed essere inseguita dalle telecamere non rientra nelle prescrizioni del mio medico ".