La moglie di J-Ax è una modella statunitense, originaria della Florida

La moglie di J-Ax si chiama Elaina Coker ed è americana, si è trasferita in Italia quando era giovanissima dalla Florida. Iniziò la sua carriera lavorativa sfilando per importanti brand e passerelle. I due si sono conosciuti durante una cena e da allora sono rimasti sempre insieme.

La moglie di J-Ax è una modella americana

L'ex cantante degli Articolo 31 ha raccontato di essere pazzamente innamorato di lei, anche se della sua vita privata non sono mai trapelate notizie di rilievo. Per Alessandro Aleotti (in arte J-Ax) Elaina è stata un colpo di fulmine, ma anche un'ancora di salvezza che lo ha fatto rinascere sia sul piano personale che professionale. E' stato proprio grazie a lei che il cantante è riuscito a lasciarsi alle spalle alcune brutte abitudini, come il consumo di stupefacenti, ritrovando così sé stesso.

Con Elaina J-Ax si è ridimensionato, ha dato un taglio netto alla sua vita passata fatta di sregolatezze e si è riscoperto uomo. I due, che si sono sposati nel 2007 (dopo 9 anni di fidanzamento), oggi continuano ad essere una coppia felice e innamorata. Alla coppia piace vivere la loro storia lontana da occhi indiscreti e dal gossip, infatti sono ambedue molto riservati. Quello che è sicuro è che nel 2018 hanno avuto un figlio, il piccolo Nicolas.

