La moglie di Nainggolan continua la battaglia contro il cancro: "Cos'ho fatto di male per meritarmi questo?"

La moglie di Radja Nainggolan ha annunciato lo scorso luglio di avere il cancro. Un brutto annuncio che ha sconvolto la sua famiglia e i migliaia di fan che la seguono da tempo. Claudia sui social spesso si sfoga, si è mostrata quando si è rasata i capelli e non ha paura di farsi vedere nella sua fragilità. Claudia è una leonessa che vuole e deve vincere questa "guerra" per sé, ma anche per la sua famiglia.

Aysha e Mailey, le due figlie, danno a Claudia Lai tutta la forza di cui ha bisogno. E anche il marito non è da meno, tanto è che lo scorso week end le ha pure dedicato un goal. Ma proprio in questi giorni, Claudia ha annunciato che ha ripreso la radioterapia. E mentre si appresta ad arrivare la festa di Halloween, la moglie di Radja ha voluto ricordare lo scorso anno. Quando questo incubo non esisteva ancora.

"Domani - scrive - sarà l’inizio di un nuovo percorso, una nuova avventura.. la radioterapia... sono ancora incredula sull’accaduto, tante volte mi domando cos’abbia fatto di male per meritarmi tutto questo...! Poi mi rendo conto che come me ci sono milioni di persone che combattono a testa alta, con un unica speranza... uscirne quanto prima!!! Sono stanca e stufa di tutto, vorrei come ogni anno in questo periodo dover pensare, cosa organizzare per Halloween alle mie bambine, invece devo solo pensare ad organizzarmi le giornate in ospedale... sarà un Natale di merda, saranno feste tristi ma #STIGRANDISSIMICAZZI ... avanti tutta. Vado l’ammazzo e torno... Bambine mie, niente lacrime, recupereremo tutto il tempo perso!!! PAROLA DI MAMMA".

E noi facciamo un grosso in bocca al lupo a Claudia. Forza!