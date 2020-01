La moglie di Ozzie Osbourne trova "divertente" aver quasi ucciso un assistente

Se Ozzy Osbourne, a dispetto delle tante voci che si sono diffuse in queste settimane sull’aggravarsi delle sue condizioni di salute, sta bene, come conferma la figlia Kelly che, come riporta il New York Post, sui social ha scritto: " Per me il 2020 è iniziato benissimo Sono andata a pranzo con tutta la mia famiglia e ho trascorso il resto della giornata a ridere con mio padre. Poi torno a casa e leggo articoli disgustosi sul fatto che lui si trovi sul 'letto di morte'. I social mi fanno schifo! ", è sua madre Sharon, 67 anni, a fare notizia in queste ore. Dopo aver postato mercoledì scorso un video in cui insieme al marito faceva il pieno alla loro Rolls-Royce in una stazione di servizio, spazzando così via tutte le dicerie su un presunto decesso del frontman dei Black Sabbath che ha annullato i concerti di gennaio e febbraio facendo allarmare i fan, si è resa poi protagonista in tv raccontando un aneddoto per lei " molto divertente ", ma che ha invece raggelato il pubblico a casa che, come si legge sui social, si è subito messo a twittare su che tipo di humour possa avere una donna che licenzia un assistente dopo averlo costretto a rischiare la sua vita.

Come riportato da DListed, Sharon, ospite dello show della BBC, " I'm I Lie To You? " (' Vi sto mentendo? ', ndr), come parte dello spettacolo doveva raccontare una storia vera o falsa e la squadra in gioco doveva indovinare se fosse vera o no. " Una volta ho licenziato un membro del mio staff perché non ha mostrato nessun senso dell'umorismo durante un incendio in casa ", ha detto la moglie di Osbourne, raccontando che una volta lei e il marito hanno accidentalmente appiccato un incendio nella loro casa a causa di una candela lasciata incustodita in un finto supporto di rame. I due sono corsi all’esterno, ma in casa c'erano molte opere d’arte così Sharon ha ordinato al suo assistente di entrare nella casa in fiamme per recuperare la preziosa collezione di famiglia. Il giovane " si è gettato nel fuoco perché credo volesse davvero mantenere quel lavoro ", ha raccontato divertita Sharon, aggiungendo che lei di certo non avrebbe mai messo in pericolo la sua di vita né quella del marito " per dei quadri e delle sculture ".

" Una volta arrivati ​​i paramedici, gli ho strappato via la maschera di ossigeno che gli avevano fornito per l'inalazione di fumo e la diedi al mio cagnolino, ordinandogli di rientrare subito per recuperare altre opere d'arte. E l'ha fatto. Più tardi – ha continuato a raccontare la donna - davanti alla casa mezza bruciata io e Ozzy scoppiammo a ridere, mentre l'assistente non trovava la cosa divertente. Non mi piacque quella reazione, così gli dissi: ‘Non pensi che sia divertente? No? Allora sei licenziato’. E lo mandai via" . Inutile aggiungere che questa storia è vera, come ha indovinato la squadra concorrente, mentre la Osbourne continuava a ridere del suo " aneddoto davvero carino ", come lei stessa l’ha definito. E sui social è scoppiata subito la bufera sulla donna che " una volta ha quasi ucciso un assistente in un incendio e poi l’ha licenziato per non aver riso dell’accaduto...Sharon Osbourne non sembra nelle fattezze un cattivo della Disney. Lo è davvero. Che strega! ”.

" Invece di vergognarsi, ha raccontato l’episodio convinta che la gente l’avrebbe trovato divertente, ma solo lei e il marito possono essere così fuori di testa. Le risate false del pubblico davanti a quest'essere vile sono disgustose, come anche quelle imposte dal copione a conduttore e concorrenti che si vede che non sapevano come reagire, però avrebbero potuto essere meno servili e non ridere per forza di un fatto così sadico ", scrivono in molti anche su YouTube nei commenti sotto il video dello show della BBC. E mentre c’è chi si chiede se, " leggendo i commenti sui social Sharon non stia riconsiderando l’accaduto come per nulla divertente, almeno per l’assistente ", in tanti rispondono " non c’è speranza con una che manda quasi a morte una persona che lavora per lei, convinta che farà di tutto per tenersi il posto e trova questa disperazione persino divertente ". Da parte di Sharon Osbourne, da sempre abituata alle polemiche, per il momento, ancora nessuna risposta a chi le chiede sui social di scusarsi " per avere umiliato e quasi ucciso un dipendente, per poi persino licenziarlo senza giusta causa ".

