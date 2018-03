Molestie, Capotondi: "Processi mediatici non portano a nulla"

" Bisognerebbe concentrarci sulle cose concrete che fanno bene a questo processo culturale, però dobbiamo stare un filino fuori da questa modalità di ricerca del mostro e del capro espiatorio ". All'Huffington Post Cristiana Capotondi torna a parlare del movimento metoo e delle molestie sessuali e si scaglia contro chi fa una caccia al capro espiatorio.

" Ho firmato la lettera del Dissenso Comune per questo passaggio in particolare, perché la soddisfazione voyeurista di trovare un mostro, un capro espiatorio sia per le vittime che per i carnefici, molto spesso, si risolve in un nulla di fatto ", aggiunge, dopo che all'inizio dell'anno era stata fotografata in un ristorante romano in compagnia di Fausto Brizzi. "Si è sempre comportato da vero gentiluomo", aveva detto.