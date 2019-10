Monica Bellucci esplosiva in corsetto nero

Bellissima e statuaria, Monica Bellucci ha illuminato l'evento cinematografico organizzato dalla Academy of Motion Pictures Arts and Sciences presso il meraviglioso Palazzo Barberini a Roma. Una serata davvero unica in presenza dei vertici dell'Academy stessa: Dawn Hudson, amministratore delegato, e il Presidente David Rubin, insieme a Roberto Cicutto, Presidente e AD di Istituto Luce Cinecittà. Un'occasione importante per celebrare degnamente il cinema italiano e l'occasione per definire i membri che faranno parte della platea votante per i film in corsa verso la statuetta dorata.

Tra i tantissimi personaggi e attori del cinema made in Italy, ha sicuramente spiccato l'incredibile fascino di Bellucci in total look nero con giacca e pantalone largo, ma con trasparenze sapienti che hanno rivelato un sensuale corsetto e addominali scolpiti. Bellissima con il nuovissimo taglio di capelli corto e morbido, la neo 55enne sfida il tempo con la sua incredibile sensualità ed eleganza naturale.

Dall'alto dei suoi tacchi vertiginosi, la modella e attrice ha stregato i presenti posando con grazia davanti agli obiettivi dei paparazzi, sorridendo a tutti con delicata dolcezza. La sua sofisticata sensualità ha fatto impazzire i flash, posando al fianco dei presenti ma senza il suo ex giovane fidanzato Nicolas Lefebvre. Dopo la passerella sul golden carpet, l'evento ha preso vita all'interno della dimora seicentesca, per poi concludersi con una cena a porte chiuse.

