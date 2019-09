Monica Bellucci strega alla Milano Fashion Week con un taglio drastico ai capelli

Dal 17 settembre ad oggi, 23 settembre, c'è la Milan Fashion Week. E al défilé targato Dolce & Gabbana, tenutosi per dettare le tendenze della prossima stagione primavera/estate, è apparsa l'attrice italiana naturalizzata francese, Monica Bellucci (54 anni). Per l'occasione, l'ex moglie di Vincent Cassel ha mostato il suo cambio di look repentino, un carré audace, che nelle ultime ore fa discutere molto.

Il caschetto nero sfoggiato dalla supermodella italiana è stato sfoggiato anche in una foto condivisa dalla stessa Bellucci con i follower. "Oggi, partecipando alla settimana della moda a Milano. Nuovo hairstyle". Queste ultime sono le parole che la Bellucci ha scritto a corredo della sua foto postata su Instagram, che in pochi minuti ha fatto incetta di like e commenti e che sembra essere piaciuta molto. "Sempre divina", si legge infatti tra i molteplici messaggi di complimenti giunti alla diva.

La svolta di Monica Bellucci

Il nuovo cambio di look, per cui Monica si è lasciata alle spalle la folta chioma e la frangetta seducente di un tempo, potrebbe voler significare che da parte della Bellucci ci sia la voglia di dare una svolta alla sua vita, di cambiare cioé pagina, dopo la rottura ufficializzata con l'ormai ex marito Vincent Cassel (55 anni). I due ex coniugi si sono ritrovati in occasione della recente 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove entrambi hanno riproposto un loro lavoro fatto insieme, Irreversible, un film girato nel 2002. Insieme all'attore francese Cassel, anche la neo moglie Tina Kunakey (22 anni) è apparsa alla Mostra del Cinema, a differenza di Monica Bellucci, che si è presentata da sola.