Monica Leofreddi spiega la sua assenza dalla tv: "Non dipende da me"

Ci sono cose che non dipendono da noi e non possiamo controllare. Una lezione che anche la conduttrice Monica Leofreddi ha dovuto imparare. Da tempo infatti non si vede in tv, se non per qualche ospitata. Moltissimi fan hanno notato questo particolare e le hanno chiesto spiegazioni.

“ Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete ‘manchi dalla tv’ oppure ‘quando torni con un tuo programma?’ Io rispondo sempre NON DIPENDE DA ME ”, scrive Monica Leofreddi su un suo post Instagram. La conduttrice spiega di aver iniziato a lavorare quando era ancora adolescente, all’età di 16 anni. “ Il lavoro è necessità e dignità in più io ho fatto televisione e sono stata fortunata perché per me è stata una scuola di vita – ha continuato-. Mi piacerebbe tornare ad avere un mio programma ed è per questo che vi dico mi mancate. Vi ringrazio tutti insieme per l’affetto che mi dimostrate da sempre ”.