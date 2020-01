Morbius, il cinecomic con Jared Leto si svela

Morbius, prossimo cinecomics Sony-Marvel, ha finalmente il suo primo trailer con Jared Leto di nuovo protagonista.

Morbius, la trama del film

Michael Morbius è uno scienziato affetto da una rara malattia del sangue. Nel trailer rilasciato dalla Sony vediamo brevemente la sua infanzia e l’eta adulta, con una carriera in ambito scientifico che lo ha portato addirittura alla conquista del premio Nobel. Le immagini vengono accompagnate dalle parole del suo mentore interpretato da Jared Harris, il quale confida molto nelle capacità del suo beniamino e nella possibilità di trovare una cura alla patologia.

Il tempo a disposizione del Dr. Morbius sta per finire e l’ultimo tentativo comporta un esperimento rischioso con il suo sangue e i pipistrelli. È così che riesce ad evitare la morte, riacquisire le piene capacità motorie, ma non solo: aumentano in modo incredibile agilità e forza, e fanno la loro comparsa anche altre abilità sconosciute come l’ecolocalizzazione, una sorta di sonar. Purtroppo tutto ciò avviene per un motivo: si è trasformato in un mostro, un vampiro, con la conseguente sete di sangue. Questo è il prezzo della sua guarigione: il rimedio è diventato peggiore della malattia stessa.

Il personaggio di Morbius a quanto sembra ricalcherà quello che è stato il precedente Venom interpretato da Tom Hardy. Il film non fu un grande successo di critica, nonostante abbia incassato oltre 800 milioni di dollari al botteghino. Parliamo quindi di un film che racconterà la genesi del personaggio, non troppo interessato a farlo apparire come il peggiore dei mali ma con un promettente futuro tra le fila dei villain, come dimostra il finale del trailer.

L’antagonista di Morbius sarà Loxias Crown, interpretato da Matt Smith, il cui personaggio, anch’esso affetto dalla medesima malattia del protagonista, acquisirà le stesse incredibili capacità in vista del loro scontro totale.

Morbius e i suoi legami con il Marvel Cinematic Universe

Jared Leto, dopo essere stato il Joker prima di Joaquin Phoenix per la DC Comics con due apparizioni che hanno riscosso scarso successo, riparte da Morbius, uno dei villain della Marvel, più precisamente dell’universo legato a Spiderman. Com’è noto, i diritti legati all’Uomo ragno sono al centro di un dibattito tra la Sony e la Marvel, ma sembra che tra le due case di produzione si sia arrivati ad un accordo per il quieto vivere di entrambe e soprattutto per i promettenti incassi che la collaborazione assicura, aspetto che gli ultimi due capitoli con Tom Holland hanno dimostrato ampiamente.

Non sorprende quindi vedere come nel trailer di Morbius ci siano riferimenti ai precedenti due film su Spiderman, con la scritta “assassino” su di un muro che raffigura il supereroe - viene così considerato dopo gli eventi di "Far from home" - e in particolare la presenza a fine trailer di Michael Keaton cioè Adrien Toomes, il supercattivo Avvoltoio, presentato nella pellicola "Homecoming".

Nel futuro ci sono i Sinistri sei?

Prima Venom, poi Morbius, nel mezzo Avvoltoio, senza dimenticare che in "Far from Home" abbiamo conosciuto Mysterio. I film legati a Spiderman stanno fornendo un numero sempre maggiore di nemici i quali nei fumetti hanno fatto squadra creando un gruppo denominato Sinistri sei. Si tratta di un progetto che già da tempo era nell’aria ma che ora, con l’arrivo anche di Morbius, sembra entrare sempre più nel vivo.

Se così fosse, visto che si tratta di personaggi i cui diritti sono in mano alla Sony, la Marvel-Disney dovrà decidere se continuare a conviverci oppure prendere tutto il pacchetto di supercattivi e la totalità di Spiderman, per ricondurli una volta per tutte esclusivamente nel proprio universo cinematografico. Staremo a vedere, nel frattempo c’è il trailer e la data d’uscita fissata al 31 luglio.