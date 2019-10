Morgan litiga con un paparazzo a Milano: denunciati entrambi

Questo non è un periodo facile per Morgan, che dopo aver perso la sua casa, che è stata battuta all'asta, avrebbe avuto uno scontro violento con un paparazzo in una nota strada della movida milanese. Proprio pochi giorni fa, il cantante era stato intervistato da Striscia durante lo sgombero dell'abitazione, costato circa 8.000 euro.

Era da poco passata l'una del mattino di oggi, 10 ottobre, quando Morgan e una misteriosa ragazza che si trovava con lui passeggiavano lungo Corso Garibaldi, una delle strade più chic di Milano. È una via ricca di movida dove spesso si incontrano numerosi vip ed è qui che un paparazzo li avrebbe intercettati e fotografati di nascosto. Accortosi del fotografo, Morgan si sarebbe avvicinato a lui e lo avrebbe aggredito, strappandogli la camicia: questa è la versione data dalla Polizia Locale di Milano, che per questo gesto avrebbe denunciato Marco Castoldi, in arte Morgan, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Morgan, però, non è stato l'unico denunciato di questa serata movimentata, perché anche il fotografo dovrà adesso rispondere davanti alla legge delle sue azioni. La condotta del paparazzo pare sia stata irregolare, non tanto nell'esercizio della sua professione quanto in quello che è accaduto in un secondo momento. Stando alle parole della donna che si trovava in compagnia di Morgan, infatti, il fotografo avrebbe proposto al cantante le fotografie appena scattate affinché queste non uscissero sui giornali. Il paparazzo avrebbe riferito alla coppia che se avesse venduto le immagini ai settimanali specializzati in gossip gliele avrebbero pagate circa 15.000 euro. Per questo il paparazzo sarebbe stato denunciato per tentata estorsione. Per il momento nessuno dei protagonisti ha ancora commentato l'accaduto e non si hanno notizie sull'identità della donna.