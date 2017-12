Morgan mette all'asta i suoi cimeli

Morgan, leader dei Bluvertigo e solista talentuoso, ha deciso di chiudere con il passato e rinascere a nuova vita. Marco Castoldi ha colto l'occasione del lancio del suo nuovo sito, per dedicare una sezione alla vendita dei cimeli e degli articoli che hanno caratterizzato e definito il suo passato. Sul Morgan Museum appariranno oggetti ed elementi del trascorso dell'artista, mentre ognuno potrà effettuare un'offerta e la più alta si aggiudicherà l'oggetto tanto desiderato.

Le vendite appariranno periodicamente online, mentre il ritiro dell'oggetto potrà avvenire direttamente a casa di Morgan, a Monza: l'artista lo consegnerà letteralmente a mano, con tanto di saluti e autografo. Un gesto davvero importante per il musicista che, così, ha deciso di porre un segno di confine tra il passato e il domani. Come recita il comunicato: "Il Morgan che avete conosciuto fino ad oggi è morto. Chiuso un ciclo di vita, mi preparo ad entrare in uno nuovo fatto di musica nuova, voce nuova, corpo nuovo, stile nuovo". Una trasformazione a 360°, una metamorfosi importantissima per il cantante, che ha deciso di abbandonare le vesti e l'essenza che ne hanno caratterizzato l'arte fino a ora, così da celebrare una morte virtuale in funzione di una nuova rinascita. Letteralmente un nuovo uomo, un nuovo cammino: "fatto di musica nuova, voce nuova, corpo nuovo, stile nuovo".