Morgan papà per la terza volta?

In un periodo difficile per Morgan, che ha dovuto abbandonare la sua casa a Monza in seguito ad un pignoramento, potrebbe arrivare una lieta novella: secondo indiscrezioni, l’artista pare stia diventando papà per la terza volta.

La compagna Alessandra Cataldo sarebbe incinta di Marco Castoldi e la gravidanza pare sia giunta già al quinto mese. Per Morgan, come raccontato dal settimanale Chi, potrebbe essere il primo figlio maschio: già padre di Anna Lou, avuta da Asia Argento 18 anni fa, e di Lara, che oggi ha sei anni ed è nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, ora potrebbe godere della felicità di un maschietto.

“ Nel mio cuore vivo con entrambe le mie figlie, non sono un padre assente: la voglia di fare il padre mi è venuta, mi è passata, mi verrà e mi ripasserà ”, diceva Morgan a Live! qualche mese rispondendo alle accuse di chi sosteneva fosse un genitore del tutto assente. Pare, dunque, che la voglia di fare il padre sia tornata ad animare Morgan anche se, almeno per il momento, da parte del cantautore e della compagna non è giunta alcuna conferma o smentita in merito alla gravidanza.