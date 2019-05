Morgan si sfoga: "Non avrò più casa, dormirò sul marciapiede come un cane"

Marco Castoldi in arte Morgan ha rivelato che a breve dovrà subire uno sfratto. In un'intervista concessa a Liberoquotidiano, l'ex membro dei Bluvertigo ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua difficile situazione economico-finanziaria. Ma in passato era riuscito ad acquistare la sua unica casa di proprietà, lavorando fino ad arrivare ad estinguere il mutuo della madre. "La casa ha la mia anima" ha detto Morgan, per il quale però il prossimo 5 giugno avverrà la procedura di esproprio sull'immobile di sua proprietà.

In un recente servizio registrato da "Striscia la notizia", Morgan aveva confidato che la sua casa è stata pignorata per il risanamento dei suoi debiti, che si sarebbero accumulati - a detta del cantante- "a causa di una gestione fallimentare" del suo denaro da parte di una persona, che sarebbe sparita di punto in bianco.

Morgan contesta il suo sfratto

"Questa casa è la mia storia, non posso immaginare che sia stata svenduta in un’asta giudiziaria." - ha dichiarato Morgan, nel corso della sua ultima intervista- Se il 5 giugno verranno a sbattermi fuori, andrò in mezzo alla strada. Ma dormirò sul marciapiede davanti alla mia casa, come un cane che non vuole abbandonare la propria dimora. Nella mia casa c’è tutta la mia vita, umana e professionale"

Il giudice di The Voice Of Italy ha tuttavia voluto lanciare un appello alle donne dalle quali ha avuto due figlie, Asia Argento e Jessica Mazzoli: “Le mamme di Anna Lou e Lara sono buone. Vorrei chiedere aiuto alle mamme delle mie figlie prima di tutto. Ad Asia, con cui siamo in buoni rapporti e che è stata la causa principale, con un pignoramento, di tutto il procedimento giudiziario. Vorrei chiedere a chi l’ha comprata per pochi soldi di rivendermela e lasciarmi dentro. Come farei a pagarla? In questo momento si stanno muovendo amici per una “cordata”, che cerchi di farmi avere i soldi per ricomprarla.”