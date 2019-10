Morgan sgombera la casa dopo lo sfratto: "Devo pagare 8mila euro"

Lo sfratto di Morgan sembra essere una storia infinita. Il cantante già da diversi mesi non è più in possesso dell'immobile, che è stato pignorato dal Tribunale di Monza e venduto all'asta a causa di alcuni contenziosi per tasse non pagate.

Sono stati inutili gli appelli del cantante, che in più di un'occasione e sfruttando la sua notorietà aveva provato a far valere le sue ragioni in diversi programmi televisivi, senza però riuscire a ottenere risultati. Nelle settimane precedenti, Morgan aveva anche tentato di provare a rientrare in possesso dell'immobile, chiedendo un incontro al nuovo proprietario per tentare una transazione. È stato tutto inutile, però, e così l'artista è costretto a vuotare la casa dove per lunghi anni ha costruito la sua musica. Su questo punto Morgan ha insistito a lungo, perché quella casa ha una storia artistica ed è un vero e proprio museo dell'arte in cui sono custoditi pezzi unici del suo lavoro ma anche di quello di tantissimi altri musicisti e artisti di cui Morgan negli anni ha raccolto le opere.

Oggi, 8 ottobre, è stato il giorno dello sgombero dell'immobile e Striscia la Notizia ha voluto documentare il momento con le sue telecamere, raccogliendo lo sfogo dell'artista. “ Durante l’estate ho avuto la tournée, tra la macchina e gli alberghi un posto dove stendermi l’ho trovato. Ora dormo in case in affitto momentaneo ”, ha detto Morgan a Valerio Staffelli, dopo che nei giorni passati aveva dichiarato di dormire in sgabuzzini pieni di insetti.