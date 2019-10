Morrissey si infuria e caccia dal concerto due fan

Morrissey non si smentisce mai. L’ex frontman degli Smiths è stato protagonista di un singolare episodio accaduto a Portland, in Oregon, durante la data del 30 settembre 2019 del suo tour statunitense. Il cantante ha cacciato due fan che durante il live gli contestavano i suoi legami col For Britain Movement, il partito di estrema destra cresciuto nello stallo della Brexit.

“ Andate via! Non abbiamo bisogno di voi! ”: così Morrissey ha gridato ai ragazzi, continuando a ripetete “Goodbye” ed invitandoli ad abbandonare la sala. I due avevano esposto dei cartelli con su scritto “Bigmouth Indeed”, facendo riferimento ad un classico degli Smiths, il brano Bigmouth Strikes Again.

Morrissey e For Britain, un rapporto contestato

Nato a Manchester nel 1959 da genitori irlandesi, il cantante britannico divide da sempre il pubblico.

Fustigatore del conformismo liberal e del politicamente corretto, oltre che vegano integralista (lasciò il palco del Coachella per la puzza di carne alla griglia che arrivava on stage), non ha mai risparmiato critiche a Bush come a Obama e Trump.

Il supporto al For Britain Movement era arrivato lo scorso maggio in modo clamoroso: durante una cover di Morning Starship di Jobriath al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, indossando la spilla nazionalista del partito.

“ Sono diventato un sostenitore di un nuovo partito chiamato For Britain – ha raccontato Morrissey in un’intervista al blog Tremr – e guidato da Anne Marie Waters. Per la prima volta in vita mia andrò a votare: finalmente ho qualche speranza. Trovo che l’alternanza Tory-Labor-Tory-Labor si sia rivelata inutile. For Britain non è stato supportato dai media, ed è stato ostracizzato con l’infantile accusa di ‘razzismo’. Non credo che la parola ‘razzista’ abbia più significato, ormai, se non per dire: ‘Non sei d’accordo con me, quindi sei un razzista’. Le persone possono essere completamente stupide ”.

Ancora una volta, Morrissey non fa prigionieri.