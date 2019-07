Morta all'Isola d'Elba l'attrice Lisa Martinek

È morta l'attrice Lisa Martinek. La tedesca, 47 anni, è tragicamente scomparsa all'Isola d'Elba, dove era in vacanza con la famiglia. La donna, molto nota in patria per le sue performance sul piccolo e il grande schermo, si è sentita male in mare; a nulla è servito il disperato tentativo di salvarla: è spirata all'ospedale di Grosseto, dove era stata portata con la massima urgenza con un elicottero.

La 47enne è stata protagonista di numerose fiction e film per la televisione, come "Amore e tacchi alti" e "Perfetti imperfetti".

Come scrive il Corriere, la Martinek era stava facendo il bagno al largo di Sant'Andrea, nei pressi di Marciana Marina. Giulio Ricciarelli. Suo marito, il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, è stato il primo ad accorgersi del malore, soccorrendola, portandola a riva e dunque chiamando l'ambulanza.

L'attrice il marito e lascia tre figli. In Germania moltissimi i messaggi di dolore e condoglianze da parte dei fan.