Morta la nonna di Nadia Toffa, non ha retto al dolore della scomparsa della nipote

A soli 8 giorni dalla morte di Nadia Toffa, la conduttrice de “Le Iene” scomparsa dopo una lunga malattia, se n’è andata anche sua nonna Maria Cocchi.

Maria era la signora più anziana di Cerveno, il paese dove si sono svolti i funerali. Era nata a Braone il 25 gennaio del 1922, e si era poi trasferita a Cerveno dopo il matrimonio. In paese la ricordano come una donna generosa e amata da tutti, che ha dedicato la sua vita alla famiglia e in particolare al marito Enrico.

Tre figlie e cinque nipoti, tra i quali anche Nadia Toffa di cui la signora Maria andava molto orgogliosa. La sua scomparsa è rimasta un fatto privato, e i funerali si sono svolti il 20 agosto alla presenza della sola famiglia e dei compaesani, nella chiesa parrocchiale di Cerveno.

Nonostante l’età avanzata, sembra che la causa della morte della signora non siano stati i suoi 97 anni, ma il fatto che non abbia retto alla notizia della scomparsa della nipote e se n’è andata anche lei a solo 8 giorni dalla morte dell'indimenticata "Iena".