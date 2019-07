Morte Andrea Camilleri, l’addio di Luca Zingaretti

Andrea Camilleri si è spento oggi a Roma a 93 anni. Lo scrittore siciliano era ricoverato da un mese in gravi condizioni a causa di un arresto cardiaco. Dalla sua fantasia è nato il personaggio del Commissario Montalbano, che sul piccolo schermo è interpretato da 20 anni da Luca Zingaretti. L'attore romano ha voluto ricordare Camilleri con un lungo post pubblicato su Instagram, corredato da una immagine che lo vede seduto di spalle in spiaggia, a fissare il tramonto.

Luca Zingaretti ha così unito la sua voce a quella dei tanti italiani che in queste ore stanno commemorando Camilleri, dedicando al suo "maestro ed amico" un personale tributo affidato ai social.

" E alla fine mi hai spiazzato ancora una volta e ci hai lasciato – scrive Zingaretti - Ho sperato fino all’ultimo che aprissi gli occhi e ci apostrofassi con una delle tue frasi, tutte da ascoltare, tutte da conservare. E invece è arrivato il momento di ricordare. Di cercare le parole per spiegare chi sarà per sempre per me Andrea Camilleri ”.

Allo scrittore, già suo insegnante all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D'Amico, Zingaretti era molto legato. Come scrive nel suo lungo post, lo considerava “ un Maestro prima di tutto, un uomo fedele al suo pensiero sempre leale, sempre dalla parte della verità che ha raccontato tutti noi e il nostro paese ”, ma soprattutto, un grande amico con cui ha diviso 20 anni di incredibili successi televisivi.

“ In tutti questi anni meravigliosi in cui ho incrociato la mia vita con quella del commissario, mi sei stato amico. Ho avuto la strana sensazione che bastasse un tuo tratto di penna a cambiare la mia vita. Ho vissuto accanto a te, nel tuo mondo, quello che avevi creato, quello che ti apparteneva perché uno scrittore non può che riportare se stesso nelle cose che scrive. E ho imparato tantissimo. Il rispetto per le persone, tutte, per se stessi, e per le persone deboli. Perché il tuo commissario è così che la pensa ”.