Morte Moana Pozzi, Attanasio: "Schicchi disse che è ancora viva"

Dopo 24 anni il mistero sulla morte di Moana Pozzi resiste ancora tra ricostruzioni e nuove ipotesi clamorose.

A parlare, ora, è l'ex segretaria di Riccardo Schicchi, Debora Attanasio. Intervistata dal settimanale Nuovo, la Attanasio ricorda l'ultima volta che ha visto in vita la mitica Moana: "Che fosse malata è innegabile. Era magrissima e fisicamente molto provata, ma questo non esclude che possa essere guarita. E poi c'è stata una telefonata della mia amica Eva Henger che ha riacceso la speranza".

E proprio quella chiamata, oggi, rappresenta ancora un mistero. Debora Attanasio continua: "Mi ha raccontato che, pochi giorni prima di morire, suo marito Riccardo Schicchi, delirante a causa del coma diabetico, le ha detto: 'Moana è viva e sta in Polinesia, dove è felice perché nessuno la riconosce!'. Ecco vorrei lanciare un appello a Eva perché torni sull'argomento e dica la sua verità: questo in nome di tutte le persone che, come me, hanno amato Moana e che oggi vorrebbero poter deporre un fiore sulla sua tomba o magari brindare alla sua nuova vita".

Ma subito dopo le dichiarazioni di Debora Attanasio, il legale di Eva Henger ha precisato: "La mia assistita Eva Henger ha già raccontato - in una puntata di Mistero, trasmessa dalle Reti Mediaset qualche anno fa - ciò che sa in merito a questa vicenda! Pertanto non comprende la ragione per la quale la signora Attanasio ritiri fuori questa storia! Indi, dissociandosi totalmente da quanto asserito dalla signora Attanasio durante l'intervista, la signora Henger manifesta la propria volontà di non voler più tornare sull'argomento! Ritiene, infine che Moana Pozzi debba riposare in pace, ovunque essa si trovi".