Morte Zeffirelli, Sgarbi: "Oggi senza di lui la storia è orfana, senza tutela"

Riempire il vuoto di un’assenza con le parole è un compito che spetta a pochi. Spesso lo fanno i preti che con parole di fede e di speranza cercano di dare un senso e un significato alla morte.

Quando però a morire è un artista allora le parole di commiato diventano interpretazioni del lavoro svolto in vita: si cerca di spiegare il significato della vita con la funzione della produzione artistica.