Morto il cantautore Franco Ciani: l'ex marito di Anna Oxa si è suicidato

Il corpo senza vita di Franco Ciani é stato trovato nella stanza di un albergo di Fidenza venerdì mattina. Il cantante, musicista e produttore musicale, ex marito di Anna Oxa, si è suicidato presumibilmente con un sacchetto di plastica nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio. A fare la macabra scoperta è stato il personale di servizio dell'albergo. La cameriera, che doveva occuparsi della camera, non avendo ottenenuto risposta è entrata nella stanza del musicista, trovandolo privo di vita. Sul posto sono intervenute le autorità competenti.



Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'artista bolognese di 62 anni avrebbe modificato la foto del suo profilo WhatsApp poco prima di suicidarsi, mettendo l'immagine di un angelo al posto della sua fotografia. Ciani ha lasciato un biglietto per spiegare il perché del gesto compiuto. A spingere Franco Ciani a commettere il gesto estremo sarebbero stati motivi economici e professionali. Il cantante ha lasciato un ultimo messaggio di addio al suo manager, Nando Sepe, spiegando i motivi del suo suicidio. La negativa situazione economica sarebbe stata la prima causa che lo ha spinto a togliersi la vita, ma anche il recente rifiuto di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Inquietante quest'ultimo dettaglio lasciato scritto nella nota da Ciani. Il cantautore, infatti, sarebbe rimasto fortemente deluso per non essere stato accettato al Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio. Il musicista aveva presentato una canzone scritta per l'ex voce dei Matia Bazar, Roberta Faccani che però non è stata accettata dalla direzione artistica.

Come riporta ancora il Corriere, Franco Ciani sarebbe stato oberato di debiti, tanto che negli ultimi tempi i diritti Siae delle sue canzoni di maggior successo sarebbero stati addirittura pignorati per sanare la sua profonda crisi finanziaria. Il manager Sepe, al quale il cantante ha rivolto l'ultimo messaggio di addio, stava cercando di reinserirlo nel mondo dello spettacolo e della musica. Proprio Sanremo avrebbe potuto rappresentare il primo passo verso la possibile rinascita per il musicista emiliano. Nato a Bologna nell'agosto del 1957 e primo marito della cantante Anna Oxa, Franco Ciani è stato autore di successo di brani come "Tutti i brividi del mondo" e "Ti lascerò", che la Oxa cantò in coppia con Fausto Leali al Festival di Sanremo del 1989 e che valse loro la vittoria della kermesse musicale. Celebri sono state anche le sue collaborazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla e Marina Fiordaliso.