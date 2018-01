Morto Edwin Hawkins, cantante di Oh Happy Day

Si è spento ieri il musicista statunitense Edwin Hawkins, protagonista indiscusso del genere gospel e famoso per aver riproposto la hit "Oh Happy Day". Il cantante - oltre che pianista, compositore e direttore di coro - è deceduto a 74 anni nella tranquillità della sua casa di Pleasanton, in California, per un tumore al pancreas. Vincitore di quattro Grammy Award e ideatore della urban contemporary gospel, lega per sempre il suo nome e la sua meravigliosa voce all'arrangiamento del successo planetario di "Oh Happy Day". Produzione magnifica inclusa all'interno delle canzoni del secolo. Pianista sin dalla tenera età di sette anni, per il coro gospel di famiglia, il cantante è stato cofondatore del Northern California State Youth Choir con Betty Watson. Nonostante una partenza non propriamente positiva, è il 1969 a lanciare il coro verso il successo, proprio grazie alla canzone conosciuta in tutto il mondo.

Musica Gospel e R&B: il mix perfetto di "Oh Happy Day" riuscì a catturare l'attenzione delle radio e degli ascoltatori con un'impennata di vendite. Il singolo ha venduto più di sette milioni di copie, assumendo il ruolo di evergreen della musica mondiale. Edwin Hawkins, passato alla storia per la hit tanto amata, deve il suo successo all'interesse verso la contaminazione musicale e la voglia di sperimentare. Sdoganando la musica gospel, strappandola alla sua nicchia consueta, e mixandola con altri generi, così da realizzare uno stile nuovo e innovativo per i tempi. La notizia del suo decesso è stata comunicata dall'agente Bill Carpenter.